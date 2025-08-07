Municipios del Magdalena en alerta por lluvias: Gobernación activa plan de emergencia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta roja para Santa Marta ante el riesgo de crecientes súbitas por las fuertes lluvias que se esperan en los próximos días. La Gobernación del Magdalena activó de inmediato un plan de contingencia para mitigar riesgos en las zonas más vulnerables del territorio.



Advertencia también incluye a otros municipios del departamento

Ciénaga fue clasificada en alerta naranja, mientras que Aracataca y Fundación se mantienen en alerta amarilla. Según el Ideam, las precipitaciones más intensas podrían presentarse entre domingo y martes de la próxima semana, con predominio de cielo nublado y lluvias moderadas a fuertes.

“El llamado es a las comunidades para que se abstengan de ingresar a ríos y quebradas durante estos días de alerta, especialmente en zonas de ladera o cercanas a caños y quebradas en la Sierra Nevada”, señaló Ingris Padilla, gobernadora encargada del Magdalena.

La administración departamental informó que ha intensificado los trabajos de mantenimiento en vías-canal, rejillas y drenajes pluviales, además de reforzar los mecanismos de alerta temprana y las rutas de evacuación en barrios de alto riesgo.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, asegurar techos y estructuras vulnerables, y reportar cualquier emergencia a las líneas habilitadas por los organismos de socorro.

Según los reportes, hacia mitad de la próxima semana se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con disminución de nubosidad y retorno de tiempo seco.