“Con estas lluvias, cualquier ciudad del mundo se inunda”: alcalde de Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, se refirió en entrevista con Mañanas Blu a la emergencia que, por fuertes lluvias, dejó inundaciones el pasado domingo en la capital del Magdalena, donde más de 600 familias resultaron afectadas.

“Me están pidiendo declarar puntualmente calamidad pública por lo sucedido el día domingo. Estábamos esperando lluvia, pero no tan fuertes”, afirmó el mandatario.

Según Pinedo, el nivel de precipitaciones fue excepcional: “Las lluvias del domingo es lo que ha podido caer, por lo menos, en mes y medio. Con estas precipitaciones, cualquier ciudad del mundo se inunda", dijo el mandatario, quien complementó afirmando que son 615 familias las que, en su gran mayoría, han perdido todos sus enseres. Además, las lluvias dejan viviendas afectadas, "aproximadamente unas 12 o 13”.

El alcalde confirmó que unos 40 barrios presentan afectaciones y que 24 colegios también sufrieron daños. “Llevamos 40-50 años con el mismo problema, han pasado un sinnúmero de gobernantes y no se ha hecho nada: alcantarillado fluvial, etc. Hoy tenemos una empresa de acueducto intervenida, prácticamente quebrada. Estamos tratando de brindar soluciones profundas. Aquí no se habían hecho las inversiones correspondientes”, explicó.

Pinedo también señaló que desde 1998 no se hacían inversiones en el sistema de disposición de basuras, lo que agrava la situación. “Encontramos un problema en un colector y tenemos proyectado el alcantarillado fluvial de manera inmediata. La Evar Norte la tenemos lista en diciembre”, agregó.

Mientras tanto, el Distrito adelanta atención en terreno: “Estamos en todos los barrios de la ciudad con maquinaria, llevando ayuda como enseres y agua con carrotanques. La situación es difícil, pero tenemos toda la administración al frente”, indicó el alcalde.

Finalmente, anunció un plan de obras para atacar el problema estructural: “El presidente anunció en días de fiestas dos plantas: no alcanzaría para la totalidad de lo que necesita Santa Marta, pero de recursos propios tenemos un plan de choque establecido, con dineros autorizados por vigencias futuras. Estamos en proceso de contratación del plan maestro de acueducto y alcantarillado, para que cuando termine este Gobierno haya una hoja de ruta clara. La idea es dejar cimientos fuertes para mitigar el problema durante lo que queda de este periodo”, concluyó Pinedo.