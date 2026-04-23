Murió niño de 6 años tras contraer dengue en Zapayán, Magdalena

En una clínica de Barranquilla se produjo la muerte de un niño de 6 años, que había sido remitido desde el municipio de Zapayán, Magdalena, con graves síntomas derivados de un contagio de dengue.

El fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Salud del Magdalena, que advirtió que cuatro municipios de este departamento se encuentran en estado de alerta y 19 en condición de brote de dengue, lo que obligó a las autoridades a intensificar las intervenciones sanitarias, operativas y preventivas en las zonas priorizadas.

"Hacemos un llamado a las familias magdalenenses para reforzar las medidas de prevención desde los hogares, eliminando recipientes con agua estancada, manteniendo depósitos debidamente tapados y consultando de inmediato ante signos de alarma como fiebre persistente, vómito continuo, dolor abdominal o sangrado", manifestó la Secretaría de Salud del Magdalena, a través de un comunicado.

Según el más reciente boletín epidemiológico del INS, el Magdalena y su capital Santa Marta acumulan 3.116 casos de dengue este año, de los cuales el 50.5% presenta signos de alarma y el 0.8% padece dengue grave.



Con el reciente fallecimiento del niño, ya serían tres las muertes provocadas por dengue en el departamento del Magdalena. Otros dos decesos están en estudio para confirmar si fueron causadas o no por este virus, pues los pacientes presentaban síntomas asociados a esta enfermedad.

En el resto del Caribe también se han confirmado muertes por dengue: tres en La Guajira y una en el Atlántico. Mientras que otros 14 fallecimientos están en estudio.