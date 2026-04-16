No basta el sol, falta infraestructura para garantizar transmisión de energía limpia: Verano

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirma que la transición energética, de la que tanto se habla y se insiste hoy, lo que requiere es apoyo institucional en materia de reglamentación y recursos económicos, pues no es suficiente con tener sol y brisa para producir la energía, sino que falta infraestructura para garantizar la transmisión y comercialización, incluso fuera del país.

El mandatario indicó que si bien el gran potencial de luminosidad del Atlántico hoy permite proyectar una producción de hasta 1.500 megavatios de energía solar en dos años, además del potencial eólico con el que también cuenta el departamento, todo esto se queda corto sin un plan ni recursos para transportar esa energía a los consumidores de las diferentes regiones.

"No basta con tener sol y tener viento, como es el caso concreto del Atlántico, sino que también necesitamos institucionalidad, una reglamentación clara, oportuna y unos estímulos para que la gente venga a invertir acá. Aquí podremos tener 1.500 megavatios y eso es como decir dos Tebsa, pero si no hay subestaciones y líneas de transmisión que saquen la energía, ¿cómo la transportas?", cuestionó el mandatario.

Insistió Verano en que también urgen estímulos claros en materia impositiva, como exenciones de impuestos y proyecciones hacia el futuro para atraer a los inversionistas y que sigan apostándole a la transición energética desde este territorio.