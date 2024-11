No estamos hablando de intervenir Gecelca o alguna empresa generadora: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue claro al afirmar que en este momento el Gobierno no está hablando de intervenir Gecelca, Urrá ni cualquier otra generadora de energía.

El pronunciamiento del alto funcionario se dio durante el evento Caribe Potencia Energética que se desarrolló en Barranquilla y donde fue consultado sobre esta preocupación que embarga a los agentes del mercado de la energía.

"No, nosotros no estamos hablando de intervenir Gecelca y Urrá (…) esa es una tarea que está desarrollando la Superintendencia, pero en diferentes aristas, revisando que las empresas cumplan con todos los requisitos, con la prestación del servicio, pero hasta el momento no hay ninguna decisión sobre intervención de alguna empresa”, dijo Camacho.

Visita a Air-e

Un recorrido por la empresa Air-e y una nutrida reunión con el agente interventor y directivos de la compañía también realizó este viernes en Barranquilla el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Publicidad

Durante la visita, el ministro propuso que Air-e lleve la batuta de la transición energética en el país, a partir de la intervención que está haciendo el Gobierno en esta compañía de servicios públicos.

“Hemos estado conversando aquí con el Agente Interventor para ver los estados financieros, el plan de trabajo que tenemos y la necesaria articulación para sacar adelante este gran propósito de poner a Air-e como cabeza, como líder del proceso de transición energética y del mejoramiento del servicio en el Caribe”, expresó el ministro Camacho.

Publicidad

En el encuentro también se analizaron temas fundamentales como el saneamiento financiero, la disminución de la exposición en la compra de energía en bolsa y en los costos de la energía a los usuarios, reiterando en este punto que uno de los principales objetivos de la intervención es la reducción de tarifas para los costeños.

El agente especial interventor de Air-e, Edwin Palma, aseguró que fue un encuentro muy provechoso, pues se hizo "una revisión al diagnóstico de la empresa, pero también en perspectiva positiva con todo el equipo de trabajo".

"Es la demostración con hechos, un espaldarazo del Gobierno nacional a la decisión política de prestar el servicio público esencial de la energía, de mejorarlo y de intentar, entre todos y todas como lo hemos dicho desde el principio, sacar esta empresa adelante", dijo.