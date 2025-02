"Nunca he ido a su despacho": congresista Zabaraín por supuesta solicitud de cargo a Reyes

El representante a la Cámara Armando Zabaraín salió a desmentir la supuesta solicitud que realizó en el pasado al ministro de Comercio Luis Carlos Reyes, cuando era director de la Dian, para mantener en su puesto a una funcionaria en la unidad administrativa de la entidad de la ciudad de Barranquilla.

Su reacción se dio luego de la publicación de su nombre en una lista que Reyes entregó a la Fiscalía sobre la relación de las reuniones que habría sostenido en 2023 con congresistas que habrían solicitado altos cargos en la entidad, en medio de la pista que siguen las autoridades a los nexos de alias 'Papá Pitufo' con funcionarios del área de aduanas.

De acuerdo con el listado filtrado a medios, Zabaraín habría sostenido un encuentro con Reyes en el que supuestamente pidió que fuera sostenida en su cargo Giselle Paola Palacio Forero, quien según el portal Función Pública labora desde el 2021 como gestor en la Dian.

"Nunca he charlado con él más de dos minutos. No he ido a su despacho en ningún momento. No le he entregado ninguna hoja de vida nunca. No tengo ninguna relación amistosa siquiera con con ese señor y me extraña que pongan un nombre de una persona que yo no conozco", expresó el representante a la Cámara por el Atlántico.

A esto agregó que él ha sido muy crítico frente a las reformas del Gobierno y que desde la Cámara ha presentado a varios proyectos, por lo que considera que esto puede ser una represalia a su oposición.

"Veo como una represalia porque no es otra cosa... Que demuestre lo dicho porque estoy con mi equipo jurídico evaluando la opción de ponerle una demanda penal a ese señor", estableció el congresista Zabaraín frente a lo sucedido con Reyes.