"Ojala nos acepte una visita y vamos a buscarla con el presidente": Verano responde a Panam Sports

A la preocupación por el punto final que Panam Sports colocó a la discusión sobre la sede de los Juegos Panamericanos 2027 el pasado 8 de enero, se sumó la voz del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, quien aseguró que buscará viajar hasta Chile acompañado por el presidente Gustavo Petro para ratificar que Barranquilla sigue comprometida en cobijar las segundas justas deportivas más importantes en el mundo.

Aunque Verano De la Rosa indicó que le generaba desconcierto la carta emitida por Panam Sports sobre el porqué se retiró la sede de los Juegos Panamericanos 2027, pues Barranquilla sí cumplió con la parte que le tocaba, insistió en ser parte de la comitiva luego de una conversación sostenida con el alcalde Alejandro Char.

"Debemos rescatar y recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla, pues yo creo que no podemos conformarnos con que ya hay una decisión tomada. Ojalá que Panam Sports nos escuche, ojalá que nos acepte una visita y vamos a buscarla con el señor presidente", dijo.

Así mismo, Verano resaltó que "quisiéramos insistir de una manera especial, ayer estuve precisamente hablando con Alex y creo que, la tarea conjunta que tenemos, es mantener viva la voluntad de ser la sede de los Juegos Panamericanos".

Publicidad

Por su parte, desde los gremios económicos en el Atlántico siguen pidiendo que se jueguen todas las cartas y se cumpla con el segundo plazo para realizar el pago de los ocho millones de dólares.

Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, recalcó el gran esfuerzo, tanto público como privado, que realizó Barranquilla para cobijar las justas deportivas.

"Este es un evento para el que se hizo un gran esfuerzo, en el que los actores públicos de la ciudad hicieron una labor ardua. Logramos conseguir los Juegos y ahora no vamos a desfallecer. Sin duda alguna es una situación compleja, no es nada sencillo, pero no podemos renunciar a los Juegos y seguir insistiendo hasta que haya posibilidad. Hasta que no se nos cierre la puerta siempre habrá una luz de esperanza", dijo Cepeda.

Publicidad

Como se recordará, el presidente Gustavo Petro tiene contemplado reunirse a finales de este mes con Neven Ilic, presidente ejecutivo de Panam Sports, en medio de un viaje que realizará en los próximos días a Chile para visitar el buque científico ARC que se encuentra en su expedición hacia la Antártida.