Ola de calor dispara hasta en un 40% la venta de equipos de refrigeración en Barranquilla

Las temperaturas más altas del país se siguen presentando en la región Caribe, donde el termómetro por tercera semana consecutiva marca por encima de los 35°C en diferentes poblaciones y ni qué decir de la sensación térmica que supera los 42°C en las horas del mediodía.

En Barranquilla, por ejemplo, tenemos una temperatura de 35°C para este martes, un calor intenso que prácticamente ha convertido a los abanicos y aires acondicionados en elementos de primera necesidad para aliviar este sofocante clima. Tanto así, que los comerciantes de la ciudad reportan un destacado aumento en la venta de estos productos a lo largo del mes de mayo, que incluso supera a otras épocas calurosas.

"Hemos conversado con comerciantes del centro de la ciudad, donde sectores como ventiladores, aires acondicionados, termos y artículos de refrigeración nos reportan un aumento entre el 30 y el 40% en sus ventas durante las últimas semanas, siendo que en anteriores olas de calor, los comerciantes del centro reportaban incrementos del 25%", indicó Gabriel Navarro, presidente de Asocentro.

A la par de las temperaturas aumenta el consumo de energía, por eso, los equipos con tecnologías de ahorro son los más apetecidos en el mercado para evitar que el calor también ahogue las finanzas de los hogares.



"Empresas reconocidas en la ciudad han informado del crecimiento de solicitudes de equipos residenciales y comerciales, impulsado por la constante ola de calor, no solamente en Barranquilla en la costa Caribe", manifestó Sandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico.

"Algunos usuarios, incluso, afirman que el aire acondicionado es indispensable para descansar y trabajar adecuadamente en medio del clima extremo, por eso también nos han comentado que hay una gran tendencia hacia la compra de equipos inverter, porque debido al alto costo del servicio de energía en la región, los consumidores buscan tecnología que permita mantener espacios frescos sin disparar las facturas eléctricas", agregó.