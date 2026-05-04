En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Spirit Airlines
Estrecho Ormuz
Popayán, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Padre de Shakira sufrió quebranto de salud este fin de semana, pero ya se recupera en casa

Padre de Shakira sufrió quebranto de salud este fin de semana, pero ya se recupera en casa

William Mebarak tiene 94 años y actualmente vive en Barranquilla, donde reside junto a su esposa Nidia Ripoll.

William Mebarak.jpg
William Mebarak
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Mientras Shakira daba lo mejor de sí en su concierto gratuito a más de 2,5 millones de personas en la playa de Copacabana el pasado sábado en Brasil, su corazón también estaba en Barranquilla, junto a su padre, sobre quien le informaron que tenía quebrantos de salud.

Lo que en medios internacionales se especuló como una noticia grave que recibió la artista antes de iniciar su show, que incluso la obligó a retrasar una hora el inicio del mismo, sería parte de versiones no confirmadas, pues fuentes cercanas señalan que, si bien el padre de la cantante sí atravesó un episodio de salud durante el fin de semana, este ya se encuentra en recuperación y en casa.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, William Mebarak requirió traslado a una clínica del norte de Barranquilla por una desmejoría en su condición, lo que fue avisado a la cantante. Por esto, le fueron realizados varios exámenes al también empresario y escritor, quien luego de estar unas horas bajo observación fue dado de alta para que continuara con cuidados en casa.

Los rumores de que el padre de Shakira se encuentra grave, por lo pronto, se acallan ante el envío a casa del mismo. Sin embargo, no ha podido establecerse si la cantante habría decidido viajar a la capital del Atlántico de urgencia por esta situación.

Lea también:

  1. Shakira en concierto en Copacabana, Río de Janeiro
    Shakira en concierto en Copacabana.
    Foto: Suministrada
    Entretenimiento

    Así fue el concierto de Shakira en Copacabana: superó a Madonna y rompió récord histórico

  2. Mujer fue poseída por Shakira
    Mujer fue poseída por Shakira
    Redes sociales - AFP
    Sociedad

    En pleno culto, mujer habría sido "poseída" por el espíritu de Shakira: todo quedó en video

Aunque no hay información oficial sobre la condición de salud del padre de la reconocida cantante, se recuerda que en 2024 fue hospitalizado por una neumonía de la que logró recuperarse satisfactoriamente y que, previo a eso, sufrió una grave caída que le dejó fuertes golpes en la cabeza. Además, en 2022 fue sometido a una cirugía por hidrocefalia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Atlántico

Shakira

William Mebarak

Noticias de hoy

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad