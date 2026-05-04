Padre de Shakira sufrió quebranto de salud este fin de semana, pero ya se recupera en casa

Mientras Shakira daba lo mejor de sí en su concierto gratuito a más de 2,5 millones de personas en la playa de Copacabana el pasado sábado en Brasil, su corazón también estaba en Barranquilla, junto a su padre, sobre quien le informaron que tenía quebrantos de salud.

Lo que en medios internacionales se especuló como una noticia grave que recibió la artista antes de iniciar su show, que incluso la obligó a retrasar una hora el inicio del mismo, sería parte de versiones no confirmadas, pues fuentes cercanas señalan que, si bien el padre de la cantante sí atravesó un episodio de salud durante el fin de semana, este ya se encuentra en recuperación y en casa.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, William Mebarak requirió traslado a una clínica del norte de Barranquilla por una desmejoría en su condición, lo que fue avisado a la cantante. Por esto, le fueron realizados varios exámenes al también empresario y escritor, quien luego de estar unas horas bajo observación fue dado de alta para que continuara con cuidados en casa.

Los rumores de que el padre de Shakira se encuentra grave, por lo pronto, se acallan ante el envío a casa del mismo. Sin embargo, no ha podido establecerse si la cantante habría decidido viajar a la capital del Atlántico de urgencia por esta situación.



Aunque no hay información oficial sobre la condición de salud del padre de la reconocida cantante, se recuerda que en 2024 fue hospitalizado por una neumonía de la que logró recuperarse satisfactoriamente y que, previo a eso, sufrió una grave caída que le dejó fuertes golpes en la cabeza. Además, en 2022 fue sometido a una cirugía por hidrocefalia.