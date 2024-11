Peleas de pandillas bajo la lluvia en Barranquilla terminan en robos: líderes barriales

En Barranquilla , habitantes de los barrios Las Cayenas, Ciudadela 20 de julio y Carrizal en la localidad Metropolitana, y Villa Blanca, en la localidad suroriente, dicen estar desesperados por los contantes enfrentamientos de jóvenes y menores de edad que cada vez que llueve salen a tirarse piedras.

Las láminas de sus techos están reventadas y como si fuera poco, el comercio en la zona, especialmente en el sector de Villa Blanca, debe cerrar sus puertas porque están aprovechando los enfrentamientos para también cometer atracos, tal como ocurrió la tarde del miércoles en donde un grupo de mototaxistas que se resguardaban de la lluvia fueron las víctimas.

El hecho quedó registrado en videos grabados por la comunidad. En ellos se ve al grupo de jóvenes intentar robarse una moto que estaba estacionada.

"La moto mía estaba parqueada en el área de trabajo mía e intentaron hurtarla reventarle el seguro. En el forcejeo me le partieron la farola, el tanque, los cachos, me lo doblaron lo que es la parte del mofle y la golpearon un poquito, pero bueno gracias a Dios no me la pudieron hurtar”, contó el dueño de la moto, quien pidió reserva de su nombre por seguridad.

Luis Carlos Villareal Pertuz, edil de la localidad metropolitana, dice que la situación es preocupante por lo que piden mayor intervención de las autoridades.

“Vemos como los comerciantes tienen que cerrar sus negocios, la comunidad se encuentra aterrorizada. El llamado que hacemos es a la Policía Nacional para que esté pendiente cada vez que llueva y se adelanten a estos vándalos a fin de evitar los enfrentamientos, es decir, que hagan presencia la autoridad en estos puntos antes de llover para que esto no se dé”, dijo Villarreal.