Personero de Chiriguaná, Cesar, se defiende de acusaciones por abuso: "son injurias y calumnias"

En el municipio de Chiriguaná, Cesar,se ha desatado todo un escándalo tras darse a conocer públicamente las acusaciones contra el actual personero municipal, Sergio Andrés Jiménez Orellano, quien presuntamente habría abusado de un joven de 19 años en circunstancias no esclarecidas y que, según lo que se ha logrado determinar, se habría registrado en el interior de un apartamento en Barranquilla.

Y es que, teniendo en cuenta la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima, el presunto caso de abuso se habría registrado el pasado fin de semana, cuando el funcionario público se encontraba departiendo con tres jóvenes y uno de estos, aparentemente, habría sido la víctima de Jiménez Orellano.

Ante estos señalamientos, el personero municipal decidió hacer un pronunciamiento público en el que, no solo manifestó que sus abogados tratarán de demostrar su inocencia, sino que las acusaciones “infundadas” buscan dañar su nombre y su integridad como persona.

"Comentarios que han tocado mi vida personal, que han tocado mi vida pública y la de mi familia. Por esta razón me veo obligado a hacer esta intervención, porque he sido víctima de señalamientos, acusaciones, calumnias e injurias de todo tipo. Hay unos hechos que están por esclarecer, así que me voy a pronunciar ante las autoridades competentes".

Publicidad

En este sentido, el funcionario reveló que hasta amenazas contra su vida le han llegado vía WhatsApp, advirtiendo que habrían personas que estarían incentivando a que “lo levanten a piedra” por lo ocurrido.

"Me llegó una amenaza donde incentivan al pueblo de Chiriguaná a que me levanten a piedra, incentivan a que atenten contra mi vida", manifestó a través de un Instagram Live.

Publicidad

Por la situación, el personero entregó su defensa a la firma Duque & Asociados, quienes también expresaron públicamente que las diversas acusaciones a través de medios digitales y sociales han puesto en vilo su integridad y desempeño como servidor público alegando una supuesta agresión sexual que, según advierten, será desmentida completamente.