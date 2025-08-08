Petrona Martínez, la reina del bullerengue, fue hospitalizada de emergencia en Cartagena

Dos días completa hospitalizada la reina del bullerengue, la gran Petrona Martínez, quien tuvo que ser ingresada de urgencias a un hospital de la ciudad de Cartagena con un cuadro viral de fiebre, gripa y malestar general que se habría complicado.

La cantadora de San Cayetano, Bolívar, y nominada a tres premios Grammy Latino, fue trasladada en ambulancia desde el municipio de Arjona; sin embargo, sus familiares denuncian retrasos y demoras en su atención.

“Lo más preocupante para nosotros es que hay un proceso muy lento en cuanto a la atención de mi abuela. Todo ha sido muy lento. Desde el 1.º, que fue el día miércoles cuando la llevamos al Hospital Local de Arjona, la remiten para Cartagena y la envían en la ambulancia sin tener ningún hospital asignado. Nos dicen que gestionemos, y todo ha sido así (…) Luego, ya en el hospital, solo hasta hoy nos están diciendo que mi abuela, al parecer, tiene cálculos en la vesícula”, dijo en diálogo con BLU Radio José Llerena, nieto de Petrona.

La intérprete de La vida vale la pena y Las penas alegres sufrió una isquemia cerebral en el año 2017, por lo que tuvo que alejarse de los estudios y los escenarios musicales.

A sus 86 años, su música y sus interpretaciones la han consagrado como una de las cantadoras más importantes del Caribe colombiano y de todo el país.