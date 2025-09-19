Policía recurre a un mayor número de uniformados para garantizar seguridad de candidatos

Consolidar los diamantes de seguridad para los candidatos presidenciales, de modo que se pueda establecer el mejor esquema según sus niveles de riesgo, hace parte de las tareas en las que hoy está enfocada la Policía, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.

"La intención es consolidar la seguridad individual, consolidar la seguridad en los desplazamientos y toda esa estrategia implica que tenemos más policías, mejor seguridad, más articulación con la Unidad Nacional de Protección", manifestó el general Carlos Fernando Triana, director nacional de la Policía, durante su visita a Barranquilla.

"Al final, la idea aquí es que no pase absolutamente nada, garantizar la seguridad de todas estas personas que son líderes por naturaleza en los territorios", agregó.

El pronunciamiento del director de la Policía se da en medio de la alerta que lanzó el Gobierno sobre que no hay suficientes vehículos blindados para proteger a los candidatos.



Al respecto, el general Triana insistió en que la Policía seguirá reforzando las estrategias para garantizar la integridad de cada uno de los que participan en estos comicios.

Antes, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también ha dicho que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.