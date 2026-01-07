Preocupación en Barranquilla por aplazamiento de citas médicas para pacientes con VIH

Preocupados están varios pacientes con VIH en Barranquilla, quienes en las últimas dos semanas no han podido acceder a sus controles médicos mensuales ni tomar sus medicinas antirretrovirales, porque sus citas fueron aplazadas de manera repentina.

En este caso los afectados son usuarios de la EPS Salud Total que reciben atención especializada en la IPS Virrey Solís.

Allí, uno de los pacientes contó a Blu Radio que siente que su vida está en juego porque no ha podido sacar cita con su especialista, a pesar de que padece esta enfermedad crónica que le exige ser sometido a chequeos médicos mensuales para que le receten su tratamiento vital.

"Mi cita era el 30 de diciembre a las 10:00 de la mañana y un día antes, el 29, en horas de la tarde, me la cancelaron sin ninguna razón específica. Me dieron un canal para comunicarme y volver a agendar, lo utilicé, pero me pusieron la cita para el 20 de enero y yo no puedo quedarme sin medicamento hasta esa fecha", contó el paciente.



El usuario afirma que esta es una situación que amenaza la calidad de vida de él y de los demás pacientes con VIH que están bajo este mismo programa, ya que la medicación es indispensable y sin una consulta con el especialista, no pueden acceder a las órdenes médicas para reclamar su tratamiento antirretroviral.



La EPS responde

Sin embargo, desde la EPS Salud Total explicaron que el aplazamiento de citas se dio por fuerza mayor, ya que uno de los miembros del equipo de especialistas a cargo de la atención de los pacientes, se incapacitó de emergencias y esto obligó a ajustar el cronograma.

La entidad afirma que está contactando a los usuarios para darles una nueva fecha y algunos incluso no contestan, pero están insistiendo y buscando la manera de que las citas se cumplan en el menor tiempo posible. Destaca que, de un total de 84 citas que fueron canceladas por la contingencia, la EPS ha atendido a más del 80% de los pacientes del programa.