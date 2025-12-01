Colombia registra más de 20.000 nuevos casos de VIH en 2024

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Colombia actualiza un panorama que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno. En 2024 se notificaron 20.008 nuevos casos de VIH, mientras que AIDS Healthcare Foundation (AHF) realizó más de 33.000 pruebas, identificó 1.523 nuevos casos y distribuyó más de 333.000 condones de manera gratuita.

Ante este escenario, AHF anunció la apertura de dos Centros de Bienestar en Salud Sexual: uno en Cúcuta, inaugurado el 27 de noviembre, y otro en Maicao, abierto el 2 de diciembre. Ambos territorios enfrentan retos asociados a la migración, la vulnerabilidad social y las dificultades para acceder a atención médica, factores que incrementan el riesgo de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Prueba de VIH. Foto: AFP

Los nuevos “Wellness Centers” ofrecerán servicios gratuitos, confidenciales y libres de estigma, entre ellos pruebas rápidas de VIH y sífilis, tratamiento para ITS, consejería en salud sexual y distribución de condones. También contarán con horarios extendidos y atención sin necesidad de cita previa, con el fin de facilitar el acceso para toda la comunidad. Con esta expansión, AHF fortalece el trabajo que desarrolla en Colombia desde 2018.

Según la Country Manager de AHF en Colombia, Sandra Paola Ávila Mira, la iniciativa busca acercar la prevención, el diagnóstico y la atención especializada a las personas que enfrentan mayores barreras en el sistema de salud. En el marco de la conmemoración, señaló que estos centros se suman al esfuerzo global por reducir nuevas transmisiones y garantizar acompañamiento continuo como parte central de la respuesta al VIH.