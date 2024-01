Nuevo pico y placa en Cartagena: también se acaba el día sin moto

El alcalde de Cartagena , Dumek Turbay, expidió las primeras medidas en materia de movilidad que rigen en la ciudad a partir de este 2 de enero de 2024.

El mandatario modificó el pico y placa que ya no será todo el día, sino en horas pico fraccionado en tres horarios.

Es decir, de ahora en adelante la medida se aplicará de la siguiente manera:

En la mañana, de 7:00 a 9:00 de la mañana.

- A medio día, de 12:00 a 2:00 de la tarde.

- En la tarde, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Turbay Paz, además, eliminó por completo el día sin moto, que funcionaba el segundo y último lunes de cada mes, apelando a que esta era una medida “inocua sin resultados en materia de movilidad y con pésimos indicadores para la economía local”.

“La decisión del día sin moto es solamente para ese día que no hay motocicletas. Está probado que es el peor día en la economía de la ciudad, eso también confirma el peso específico que tiene la motocicleta en la movilidad de los cartageneros para ir al trabajo, para ir al estudio, para hacer una vuelta de salud, entonces frente a eso, una media inocua como esa que no nos ayudaba en la seguridad que no nos ayudaba en la seguridad, no se puede seguir tomando porque nos causaba un detrimento”, detalló.

Sin embargo, esta medida no modifica las restricciones de circulación de parrillero en algunos sectores de la ciudad como el centro histórico, Bocagrande, Manga, Crespo, entre otros.

“Lo del parrillero es un tema que no vamos a evaluar aún”, sostuvo.

Esta es la rotación del pico y placa para particulares en Cartagena a partir del 2 de enero de 2024 hasta el 27 de marzo:

Lunes: 9-0.

Martes: 1- 2.

Miércoles: 3- 4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Pico y placa Cartagena. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

