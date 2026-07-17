Reanudan labores para combatir incendio forestal en Isla Salamanca; está controlado en un 85%

El Vía Parque Isla Salamanca lleva más de 17 horas ardiendo en llamas, debido al incendio forestal que se ha extendido hacia más de 30 hectáreas de esta reserva natural, y durante todo este tiempo ha sido Barranquilla la que, de nuevo, ha sufrido las afectaciones por la densa capa de humo y cenizas que invaden las calles, las casas y los edificios.

En el norte de la ciudad, el ambiente se ha visto opaco, el cielo gris, el olor a humo por momentos es asfixiante y en las terrazas y sobre los carros a menudo aparecen manchas negras o grises, que no son más que partículas de cenizas.

De hecho los monitoreos de calidad del aire en algunas zonas del norte arrojan que las concentraciones de material particulado superan los 100 microgramos por metro cúbico, lo que básicamente se traduce en que la cantidad de humo ya representa un riesgo para la salud, si la exposición es prolongada, por lo que la ciudad podría declararse en emergencia por contaminación del aire.

Son dos focos los que están activos en el sector de Caño Valle, área protegida de Isla Salamanca, hacia donde a primera hora de este viernes está saliendo desde el Malecón del Río un equipo de 70 personas, entre brigadistas del parque, bomberos de Atlántico y Magdalena, Ejército, Guardacostas y Fuerza Aérea; para combatir por tierra y aire el avance de la línea de fuego que se extiende por unos 600 metros.



Humo en el norte de Barranquilla por incendio forestal en Isla Salamanca. Blu radio.

En diálogo con BLU Radio, el capitán Gabriel Arias, oficial de operaciones de la brigada de desastres, informó que lo primero que se hizo fue un sobrevuelo por el área en llamas en Isla Salamanca y a partir de lo observado se determinó un plan para combatir el fuego. El personal ya está entrando a la zona para evitar mayores afectaciones.

"Pudimos verificar el estado actual del incendio forestal con el fin de tomar decisiones en el PMU, empezar a desarrollar las maniobras y poder sofocar las llamas que está afectando a nuestra comunidad de Barranquilla con el material particulado que, también afecta la calidad del aire", agregó.

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Los organismos de socorro informaron que el incendio está controlado en un 85%, pero aún no se puede cantar victoria, debido a la salida del sol que podría reavivar las llamas.

Explica Edwin Traslaviña, jefe del Vía Parque Isla Salamanca, que en la zona del incendio los brigadistas han registrado temperaturas de 48 grados Celsius y vientos de hasta 56 km/h, que sirven de combustible para atizar el fuego.

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"Hay pastos que al secarse se vuelven mucho más sensibles al calor y se prenden muy fácil, producen este tipo de incendios que, con el agravante de la brisa, va avivando la llama y va regando y propagando más el fuego", dijo.

El jefe del parque indicó que este año ya van cuatro incendios forestales en esta reserva natural, siendo que los dos últimos se han registrado este mes, dice él, como consecuencia del impacto del Fenómeno de El Niño.

Sin embargo, en Barranquilla no descartan que algunas manos hayan incidido en la activación del fuego, tanto así que el alcalde Alejandro Char se quejó de que aún no existan soluciones de fondo a las quemas indiscriminadas que hace años atacan a Isla Salamanca y afectan la salud de los barranquilleros.