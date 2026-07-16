Bomberos atienden tres incendios forestales simultáneos en Jamundí, Versalles y Cerrito, Valle

Desde la tarde del miércoles 15 de julio, organismos de socorro en el Valle del Cauca intentan controlar tres incendios forestales que se están registrando de manera simultánea en el sur, centro y norte del departamento.

El más complejo de todos, ocurre en la vereda de Alto Velez, en la zona rural alta de Jamundí, ahí el fuego se ha extendido en gran parte de la montaña, consumiendo varias hectáreas de vegetación.

"Este incendio se encuentra activo, también tenemos una emergencia que se está presentando en Coconuco, esto es aproximadamente a 30 minutos de la cabecera del casco urbano del municipio de Versalles y también nos informan de un incendio forestal en el corregimiento de Tenerife, jurisdicción del municipio de El Cerrito", señaló el secretario de gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

La principal dificultad que se está presentando en medio de la atención de estas emergencias es la compleja condición de los terrenos en donde se están registrando, siendo la emergencia en Jamundí, la más difícil en materia de accesibilidad.



"Es un es un sitio de difícil acceso, donde normalmente las personas no podrían llegar. La información que tenemos de primera mano es que los organismos bomberiles no han podido llegar al lugar por lo difícil y escarpado del terreno. La misma situación se presenta en el corregimiento de Tenerife, también se dificulta la llegada de los organismos de socorro por lo distante de la cabecera municipal", añadió Tenorio.