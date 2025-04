Recompensa de $50 millones por información sobre estudiante de medicina desaparecida en Cartagena

Cuando se completan cinco días de la extraña desaparición de Tatiana Alejandra Hernández en la ciudad de Cartagena , las autoridades anunciaron una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información sobre el paradero de la estudiante de medicina de 23 años.

El secretario del interior de Cartagena, Bruno Hernández, explicó que, a la par que se mantienen las intensas labores de búsqueda, se espera conocer nuevas pistas que permitan avanzar en la investigación.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

“Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la desaparición de Tatiana iniciamos la alerta rosa y articulado con nuestra Policía Metropolitana, con la Fiscalía General de la Nación, con la Armada Nacional, los Guardacostas. Desde ese instante estamos trabajando de manera incansable con la búsqueda de Tatiana, es por esto que el alcalde impartió la instrucción en ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos para quien de información veraz que de con el paradero de Tatiana”, señaló.

El funcionario también hizo un llamado la ciudadanía a ser responsables a la hora de entregar información.

“Queremos aclarar que toda la información que ha sido suministrada hasta este momento ha sido verificada por las autoridades, que desafortunadamente no ha arrojado resultados, pero sí queremos hacer un llamado de que seamos responsables, y que tengamos respeto por la familia, y quienes no tengan información real, se abstengan de compartirla, porque eso lo que hace es entorpecer la investigación y obviamente dar esa falta expectativa a la familia”, sostuvo.

Tatiana Alejandra Hernández desapareció el pasado 13 de abril, luego de salir del Hospital Naval de Bocagrande, donde realiza desde el mes de noviembre sus prácticas como estudiante de medicina.

La joven, de la ciudad de Bogotá, fue vista por última vez en los espolones ubicados frente al mar en la Avenida Santander.

Desde entonces, los familiares y compañeros de la estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada no saben nada de su paradero.

“Las compañeras de estudio de la universidad me dicen que a las 4:42 de la tarde, más o menos, ella salió del hospital y les dijo que quería caminar, respirar y tomar aire puro porque se sentía estresada. Sobre las 6:00 de la tarde, en vista de que ella no llegaba, empezaron a llamarla y a hacerle rastreo de su celular, y en este punto de cerca de la playa encontraron su celular y sus sandalias, pero no lo encontraron a ella”, relató Lucy Díaz, madre de la joven.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Tatiana Alejandra pueden comunicarse a los siguientes números:

123 de la Policía Nacional

3214732045 Centro Automático de Despacho

322 5072370 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.