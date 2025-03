Reducción de flota de Transmetro estaría dejando sin empleo a conductores en Barranquilla

La significativa reducción de la flota de Transmetro , derivada de los daños en los buses y falta de mantenimiento, no solo ha venido afectando la movilidad de los usuarios en el área metropolitana de Barranquilla , sino también a los trabajadores del sistema, quienes poco a poco se están quedando sin empleo por esta operación reducida.

Varios conductores, guías y hasta trabajadores que laboraban en las taquillas de Transmetro , han quedado desempleados recientemente, por la no renovación de sus contratos por parte de Metrocaribe, uno de los operadores del sistema.

Algunos de estos extrabajadores se preguntan si la decisión de no renovar sus contrataciones tiene que ver con represalias por las protestas y cese de actividades que ellos han realizado para exigir algunos pagos pendientes; sin embargo, el operador niega rotundamente y rechaza estos cuestionamientos, insistiendo en que es la reducción de la flota de buses lo que ha llevado a una disminución del personal.

"No, eso es mentira, pues a nadie se echa ilegalmente. Eso no es cierto. Los que ya no trabajan en la compañía tienen cada uno una situación laboral, pero normalmente son vencimientos de contrato que no hemos renovado, porque obviamente hemos tenido menos flota trabajando", explicó Juan Carlos Calderón, gerente de Metrocaribe.

"Primero, a ninguno de los trabajadores se les debe ningún tipo de liquidación y, segundo, a nadie se ha despedido, porque nosotros no tenemos ningún proceso laboral por despido injusto o despido injustificado", agregó.

Para recuperar la flota de Transmetro y mejorar la movilidad de sus usuarios, la Alcaldía de Barranquilla empezó este año un proceso de modernización del 100% de los buses, con lo cual 15 nuevos vehículos ya están circulando en la ciudad y otros 25 articulados, con capacidad para transportar a 160 pasajeros cada uno, se incorporarán al sistema este mes.