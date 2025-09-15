Refuerzan planes de seguridad en Barranquilla con sobrevuelos de la Fuerza Aérea

Sobrevuelos en los que se emiten mensajes de prevención de delitos en sectores priorizados por el Ejército o la Policía hacen parte de las nuevas estrategias conjuntas que vienen aplicando las autoridades en Barranquilla para fortalecer la seguridad ciudadana.

Es así como, desde un helicóptero Bell 212 que cuenta con un sistema de amplificación, se emiten los mensajes desde una altura aproximada de 500 pies para prevenir a la ciudadanía en materia de hurtos de viviendas o vehículos en el norte de la ciudad, hacer campañas contra la extorsión en los barrios más afectados y garantizar la protección del turismo en Puerto Mocho, ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón.

Estas acciones son complementadas con otros recursos, como las bocinas en cámaras de seguridad a través de las cuales se emiten mensajes en tiempo real para que sean escuchados en los puntos donde están instaladas estas cámaras de videovigilancia.

Los CAI móviles también cuentan con sistema de perifoneo y lo mismo sucede durante las ‘Caravanas por la Vida’, las cuales recorren toda la ciudad y también generan impacto en las comunidades.

"Esta actividad permite que sean más amplios los territorios a los que lleguen los mensajes que han sido diseñados por la Alcaldía, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial para la contención del delito y, además, acercarse a la ciudadanía, así como la disuasión de la delincuencia", indicó la Administración Distrital.