Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Revelan video del rescate de expersonera de Tamalameque, secuestrada por el ELN en Cesar

Revelan video del rescate de expersonera de Tamalameque, secuestrada por el ELN en Cesar

El rescate se dio en un megaoperativo que desplegaron la Policía y Fuerzas Militares, quienes empezaron sobrevolando esa zona del Catatumbo hasta que lograron ubicar la remota casa en la que permanecía la mujer.

