Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / El llamado de artistas del Cauca sobre secuestro de Miguel Ayala: "pedimos ayuda de las autoridades"

El llamado de artistas del Cauca sobre secuestro de Miguel Ayala: "pedimos ayuda de las autoridades"

El gremio musical se unió en apoyo a Miguel Ayala, secuestrado junto a su mánager, cuando se movilizaba por la vía Popayán-Cali. Empresarios, comerciantes piden controles en la carretera.

