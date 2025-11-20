El llamado de artistas del Cauca sobre secuestro de Miguel Ayala: "pedimos ayuda de las autoridades"

Pasan las horas y la angustia crece entre amigos y familiares del artista Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien fue secuestrado por la disidencia de las Farc Jaime Martínez en un sector de la vereda El Túnel, sobre la vía Panamericana del municipio de Cajibío, el pasado martes, cuando él y su equipo se dirigían hacia Palmira, en el Valle del Cauca.

Desde el sindicato que agrupa a los músicos y artistas del Cauca, exigieron al grupo armado la liberación inmediata del joven, además de denunciar que el gremio está expuesto a múltiples riesgos durante sus presentaciones, lo que pone en peligro la vida de cantantes, DJs, bailarines y otros trabajadores del sector.

“Esto realmente nos preocupa mucho a todos los músicos, porque ya hemos visto varias situaciones similares con otros artistas. La situación en el Cauca es muy complicada y requerimos una intervención de las autoridades para garantizar nuestra seguridad”, dijo Óscar Miskinaza, presidente del sindicato Sindeca.

Uno de los primeros cantantes de música popular en sumarse al llamado por su liberación fue Luis Alberto Posada, quien pidió respeto por la vida del joven artista y envió un mensaje de fortaleza a su colega, el cantante Giovanny Ayala.



“Quiero decirle que estoy con usted, porque está pasando por una situación muy difícil. Como padre, esto es muy duro. Hermanazo, que Dios lo bendiga y le dé muchas fuerzas, y que su hijo pronto llegue a sus brazos para poder abrazarlo, más en esta época en que se acerca la Navidad”, expresó Posada.

Aunque por ahora se desconoce su ubicación, las autoridades confirmaron que los delincuentes tampoco han hecho exigencias económicas ni extorsiones para su liberación.

Mientras tanto, Julián Torres, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Cauca, insistió en que, por tratarse de un hecho ocurrido sobre la vía Panamericana, se deben reforzar de manera inmediata los controles y medidas por parte del gobierno nacional.

“Como consejo gremial y empresarial del Cauca, queremos solidarizarnos con las víctimas y rechazar de manera categórica cualquier tipo de atentado o acción criminal que busque intimidar o desestabilizar a la población civil y, por supuesto, al comercio”, expresó Torres.

La última publicación que hizo Giovanny Ayala en sus redes sociales fue una fotografía junto a Miguel, acompañada de la frase:

“Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios”, mientras las autoridades y un equipo de la Policía continúan con los operativos de búsqueda del joven cantante.