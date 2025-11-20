Alcalde de Suárez, Cauca, clama por ayuda en medio de ataques de disidencias

César Cerón, alcalde de Suárez, Cauca, relató la crítica situación que vive el municipio; en diálogo con Mañanas Blu, habló de los ataques que incluyen el secuestro de cantantes y agresiones tanto a la población civil como a bases de policía.

La comunidad se encuentra "demasiadamente afectada" en medio de un conflicto que no decidieron vivir, pero que ha impactado severamente su territorio.

La situación en Suárez se ha ido dando progresivamente y ha llegado a desbordarse en los últimos días y meses. El incidente más grave reciente se centró en un ataque simultáneo contra la base militar y la estación de policía.

El alcalde aclaró que, si bien se mencionó inicialmente un ataque a la base militar, fue contra ambas instalaciones, afectando directamente al comercio cercano. Desafortunadamente, este ataque resultó en la muerte de una mujer civil, que fue asesinada. La zona de impacto se da usualmente sobre el muro de Salvajina, donde está acantonada una base.



A pesar de la presencia de un número importante de militares y policías desde hace varios meses, estos son las mismas fuerzas que se mantienen en la zona, sin un refuerzo inmediato reportado en los días recientes. Los ataques se han llevado a cabo utilizando explosivos, artefactos artesanales y, crucialmente, drones.



Disidencias de las Farc

La arremetida de las disidencias podría ser una retaliación de estos grupos ante la ofensiva militar en contra de Iván Mordisco en departamentos como Guaviare, Arauca y Amazonas.

El ataque más reciente contra la estación de policía se realizó con tres drones que cayeron en cercanías a la estación. Un punto crítico es que, aunque los artefactos no caen directamente sobre la estación, afectan severamente a la población civil porque las viviendas cercanas no tienen ninguna clase de protección. La comunidad reporta que los disidentes han estado "muy cerca del casco urbano".



"No queremos esta guerra"

Ante esta realidad, la comunidad de Suárez ha expresado su profundo deseo de ser excluida del conflicto. El alcalde Cerón ha solicitado el acompañamiento del Gobierno nacional y ha enfatizado que la comunidad civil busca vivir tranquila, en paz, y ser "transformadores de este mismo territorio". La comunidad está uniendo todas las fuerzas posibles desde las organizaciones sociales y las juntas comunales para enfrentar la situación. Además, Suárez se ha comprometido con un plan de desarrollo y un proceso de cambio de economías.

