Atentado con explosivos a estación de Policía en Suárez deja una mujer muerta y dos niños heridos

La víctima mortal es una mujer de nacionalidad ecuatoriana y el atentado también dejó a otras personas afectadas por aturdimiento. En zona rural hubo enfrentamientos durante varias horas.

Ataque a la Estación de Policía de Suárez deja una víctima fatal y desata pánico en la comunidad.
Foto: Alcaldía de Suárez, Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

