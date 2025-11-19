Atentado con explosivos a estación de Policía en Suárez deja una mujer muerta y dos niños heridos

Una mujer de nacionalidad ecuatoriana murió y un niño de 9 años y una niña de 2 resultaron heridos tras el más reciente atentado con explosivos contra la Estación de Policía de Suárez, Cauca. Según las autoridades, fueron lanzados tres artefactos explosivos contra las instalaciones de la institución.

El ataque también dejó a otras personas afectadas por aturdimiento y crisis nerviosas en la comunidad que vive cerca de la estación, ubicada en el barrio Las Mercedes y quienes fueron atendidos en el hospital local.

“Nos solidarizamos con las personas que perdieron a su ser querido y con quienes resultaron heridos en este combate contra la Fuerza Pública. También nos animamos a seguir orando y creemos firmemente en la fuerza de la oración en este difícil momento. Esta noche podemos unirnos en una cadena de oración por Suárez, por el norte del Cauca y por nuestro departamento”, dijo César Lizardo, alcalde de Suárez.

Debido a los hechos, la Alcaldía decidió suspender sus actividades para proteger a su personal y solicitó al Gobierno Nacional una intervención urgente, así como mayor apoyo a la Fuerza Pública, que ha sido blanco de múltiples ataques durante este año.



“No es fácil para nosotros como administración ni para la comunidad estar en medio de estos conflictos que solo causan daño. Hacemos un llamado contundente y firme al Gobierno, exigiendo que atienda la situación que estamos viviendo en nuestro municipio, porque ya no damos más”, expresó el mandatario.

A esta situación se sumaron los fuertes hostigamientos registrados en la tarde entre la Fuerza Pública y grupos armados en la zona rural de Suárez. La comunidad de varios corregimientos y veredas tuvo que resguardarse para evitar quedar en medio del fuego cruzado.