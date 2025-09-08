Roban cinco vehículos que eran utilizados para las operaciones de Afinia en Cesar

En investigación por parte de las autoridades del Cesar está el robo ocurrido en un parqueadero del municipio de Bosconia, donde personas desconocidas ingresaron en horas de la noche, le suministraron sustancias psicoactivas al vigilante para neutralizarlo y hurtaron cinco vehículos utilizados para las operaciones de la empresa de energía Afinia.

Para la compañía, el robo de estos vehículos, pertenecientes a una contratista de Afinia, está afectando directamente el desarrollo de las actividades operativas y la prestación del servicio eléctrico en esta zona del país, máxime cuando ya son cuatro hurtos de este tipo los que se han cometido a lo largo del año.

Afinia detalló que primero robaron un vehículo en la subestación eléctrica Simaña, luego hurtaron dos carros en la subestación eléctrica Ferrocarril, ubicada en el municipio de La Gloria, y también robaron otro vehículo en el corregimiento Los Haticos, municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira.

Afinia informó que, una vez tuvo conocimiento del más reciente robo ocurrido en el parqueadero de Bosconia el pasado 3 de septiembre, activó sus “protocolos de seguridad, brindando apoyo inmediato a la contratista en coordinación con la Policía Nacional”.

Agregó que, aunque todo sigue siendo materia de investigación, los mencionados robos “han sido atribuidos, preliminarmente, a grupos al margen de la ley y a estructuras de delincuencia común organizada que operan en esta zona”.