Se acorta diferencia de votos entre el Petrismo y el Charismo en Barranquilla: así quedó la cuenta

El candidato Iván Cepeda logró una amplia victoria en la región Caribe al superar a su principal contendiente por más de 560 mil votos.

Sin embargo, el proyecto político del presidente Gustavo Petro tuvo un revés frente a la cómoda victoria que obtuvo hace cuatro años en la región; a pesar de que Iván Cepeda creció en números, su adversario también lo hizo y acortó drásticamente esa brecha electoral construida en años anteriores.

El departamento del Atlántico es un ejemplo de esto. Allí, el grupo político Char pudo sobreponerse al terreno perdido hace cuatro años ante un Gustavo Petro que logró en primera vuelta el 54% de los votos, con 480.653 sufragios. En aquel momento, Federico Gutiérrez, quien recibió el apoyo de esta casa, solo alcanzó el 26.6% de la votación con 234.259 sufragios.

La diferencia, cercana al doble, fue determinante para consolidar a Petro de cara a la segunda vuelta presidencial.

Aunque Iván Cepeda logró crecer esa votación con 68 mil votos adicionales este 31 de mayo, la ventaja frente al charismo se redujo de 28 a 11 puntos porcentuales. En esta ocasión el candidato Abelardo de la Espriella, respaldado en el presente por este grupo político, logró 432 mil votos. Esto significó una diferencia numérica por menos de la mitad que hace cuatro años.



En el caso de Barranquilla, la diferencia fue mucho más estrecha. Esta se resumió a una distancia por tan solo 8.792 votos entre Cepeda y de la Espriella, para un margen de solo 1,47 puntos porcentuales de diferencia.

Esto también se contrapone al escenario de hace cuatro años cuando Gustavo Petro logró en 'La Arenosa' 256 mil sufragios, frente a 137 mil de Federico Gutiérrez.

La caída en esta ventaja del 'Petrismo' estaría evidenciando la capacidad de movilización electoral que conserva la casa Char, sosteniendo un importante liderazgo en Atlántico.

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Esto se da luego de las multitudinarias movilizaciones realizadas por Cepeda y Petro en las últimas semanas en Barranquilla, lo que no se tradujo en una amplia ventaja electoral, sino en una reducción del margen de diferencia entre ambos candidatos.