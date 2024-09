Siguen protestas contra Air-e: no hay suficientes repuestos ni personal para reparar daños

A menos de 24 horas del inicio de la intervención de Air-e, ya se registran tres bloqueos por protestas contra el servicio en importantes vías de Barranquilla, pues la empresa está operando solo con el 50% de sus cuadrillas, es decir, del personal que habitualmente se requiere para atender emergencias por daños.

Se trata de manifestaciones reportadas en el sector de la avenilla Murillo con carrera 21, en el barrio La Paz y en el barrio Villa Tarel, donde a pesar de las llamadas para hacer los reportes por falta de fluido eléctrico, no ha sido posible realizar las reparaciones que se requieren.

Esto, según explica el presidente del sindicato de trabajadores Eduardo Remolina corresponde a un efecto de la crisis económica que enfrenta desde hace meses la empresa, lo que llevó a que se redujera la disponibilidad de repuestos como fusibles, transformadores, redes, entre otros.

A su vez, debido a la alta deuda que tiene la compañía con los contratistas, tampoco hay disponible un alto número de personal en las cuadrillas, que son los equipos designados para hacer las respectivas reparaciones.

"De ocho cuadrillas que debe estar disponible en el sector de Barranquilla norte, solo hay cuatro. Lo mismo sucede para el sector de Barranquilla sur. No hay lo necesario para poder hacer las reparaciones ni tampoco los mantenimientos preventivos para evitar emergencias y que los circuitos no salgan del sistema. No hay un pedazo de cable, los conectores. Si se daña el transformador, menos, porque no hay con qué colocar un transformador nuevo", indicó.

Frente al tema del pago de los salarios, explicó que el dinero estaba disponible en una fiducia que dejaron los anteriores administradores de la empresa, pero que se requieren nuevas autorizaciones por parte del agente interventor Carlos Diago.