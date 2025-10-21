Subcomandante de la Policía de La Guajira se entrega tras ser investigado por abuso sexual

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien hasta el pasado 16 de octubre se desempeñaba como subcomandante del departamento de Policía de La Guajira, se presentó de manera voluntaria ante las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en ese departamento, tras conocer que, en su contra, estaba vigente una orden de captura por delitos de índole sexual.

La regional 8 de la Policía informó, a través de un comunicado, que los hechos por los cuales se investiga al oficial habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año.

Aunque se desconocen detalles sobre la investigación, el hecho, al parecer, involucraría a personal uniformado de la Policía.

Asimismo, la Regional 8 informó que, “en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Asimismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes”.



"La Institución reitera su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de todos sus integrantes, garantizando que ningún comportamiento contrario a la ley quedará sin el debido proceso judicial y disciplinario", se lee en el comunicado.