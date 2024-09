Sur del Cesar se queda sin gasolina; reservas en Valledupar solo alcanzan hasta el domingo

En Aguachica, Cesar, no queda ni una gota de gasolina en las estaciones de servicio luego de cuatro días de bloqueo ininterrumpido, lo que tiene paralizadas las actividades en varios municipios del sur del departamento.

La crítica situación tocó fondo en las últimas horas, luego de que se alertara de que quedaba poco combustible, lo que provocó que en la noche de este miércoles se diera una masiva asistencia por parte de motociclistas a las estaciones de tanqueo, quienes estaban en búsqueda de abastecerse de lo último que quedaba, hasta que finalmente se secaron las reservas.

Incluso, desde la Alcaldía, fueron realizadas visitas e inspecciones para verificar que efectivamente no quedaba gasolina y que no se tratara de una actividad especulativa, sin embargo, Eder Serrano, alcalde encargado del municipio, confirmó que allí no hay con qué movilizarse.

"Estamos aquí revisando el tema de este paro de transportadores que, de una u otra manera, nos ha afectado más por la ubicación que tiene Aguachica. Ya escasea el combustible. Las estaciones están cerradas, no se consigue gasolina. Los productos de pan coger empiezan a escasear y los negocios de depósitos y víveres también están cerrados", señaló el funcionario.

Publicidad

La situación podría extenderse rápidamente al resto del departamento, pues de acuerdo con Fendipetróleo, para el caso de Valledupar, aún hay reservas, pero estas solo alcanzarían hasta el domingo, lo que podría generar una afectación a diferentes sectores como el educativo, pues no habría cómo llevar el PAE hasta las instalaciones educativas.

"Le llevamos el seguimiento al tema del combustible desde la Secretaría de Hacienda (Valledupar). Podemos dar garantía de que tenemos gasolina suficiente hasta ahora. De acuerdo con lo reportado, tenemos capacidad de abastecimiento hasta el domingo", indicó la secretaria de dicha oficina, Lily Mendoza.