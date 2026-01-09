Surge nueva hipótesis sobre asesinato de turista alemán mientras recorría La Guajira

Conforme avanzan los días se empiezan a barajar nuevas hipótesis frente al crimen del ciudadano alemán Leif Elxnat Lino, el joven alemán asesinado a tiros en la Alta Guajira el pasado 6 de enero cuando viajaba hacia el Cabo de la Vela.

En principio se habló de que el homicidio fue cometido por delincuentes que intentaron robarle su moto de alto cilindraje, pero ahora la Policía y el CTI pusieron sobre la mesa otra teoría, pues les resulta extraño que los supuestos ladrones no se hayan llevado otras pertenencias de valor, cuando no consiguieron prender la moto por el sistema de seguridad que tenía la misma.

El coronel Salomón Bello, comandante de la Policía del Guajira, dice que la muerte también se pudo derivar de alguna discusión o enfrentamiento que quizá sostuvo la víctima con alguien en el camino.



Por lo pronto el oficial descartó que este haya sido un ataque de algún grupo armado como el ELN, como también se ha especulado, e indicó que en todo caso, se mantiene reforzada la seguridad con presencia militar en la zona para proteger a propios y turistas que viajarán por la Alta Guajira. Eso sí, recomienda a la ciudadanía evitar recorrer este sector desértico en horas de la noche.