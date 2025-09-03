Publicidad

Susto en Maicao, La Guajira, por hombre que atraca con fusil en mano; hay video

Susto en Maicao, La Guajira, por hombre que atraca con fusil en mano; hay video

Esta situación ha causado indignación, debido a que los delincuentes al parecer, se pasean el municipio fronterizo con un fusil que esconden debajo de su ropa.

Atraco con fusil en Maicao.
Atraco con fusil en Maicao.
Suministrada.
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:54 a. m.

Un ciudadano fue asaltado en las calles de Maicao, en el departamento de La Guajira, por parte de dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Tras identificar a la víctima y conversar con otras personas mientras estaba en una moto, uno de los delincuentes sacó un fusil, amenazó a dicha víctima y luego le robó la motocicleta.

Esta situación ha causado indignación, debido a que los delincuentes, al parecer, se pasean el municipio fronterizo con un fusil que esconden debajo de su ropa.

Atraco quedó en video

El hecho, que quedó grabado en una cámara de seguridad del sector conocido como Altos de Parrantial, en el municipio de Maicao, es investigado por la Policía de La Guajira.

Las autoridades de La Guajira han aumentado los operativos con el apoyo del Ejército Nacional, tanto en el casco urbano como en la zona rural de Maicao.

Vea el video del momento en el que se genera un atraco con fusil en Maicao:

