Capo de Los Pachenca que iba a dialogar con el Gobierno habría participado en masacre de La Guajira

Gritos de auxilio y dolor dejó la repentina interrupción que seis sicarios realizaron en medio de una encuentro que más de 20 personas, entre las que había familiares y amigos realizaban en el corregimiento La Punta de Los Remedios, en Dibulla, La Guajira, contra quienes dispararon de manera indiscriminada con pistolas y fusiles, para luego darse a la huida en una camioneta hacia la troncal del Caribe.

El ataque sicarial, que se produjo sobre las5:00 de la tarde de este domingo, acabó de inmediato con la vida de Gamalier, Iván David, Joenne José y Ubencio, cuatro hombres que tenían entre 24 y 70 años, de quien solo Iván David presentaba anotaciones judiciales, en este caso, por concierto para delinquir y fuga de presos.

Según conoció Blu radio, los testigos del ataque identificaron entre los sicarios a un joven conocido con el alias 'Naín', un rostro muy conocido La Guajira, debido a que ha sido uno de los hombres más buscados, por quien se ha ofrecido hasta $100 millones de recompensa por su paradero.

Su nombre está directamente relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a que sería un conocido miembro del grupo, quien comparte activamente en redes sociales videos sobre su participación en esta organización criminal, pero el dato más relevante relacionado con 'Naín', es que en abril pasado, había sido suspendida su orden de captura por orden del presidente Gustavo Petro para que este fuera fue parte del "espacio de Conversación sociojurídico" entre dicho grupo y el gobierno, misma mesa de diálogo que fue posteriormente suspendida.

Por lo pronto, está por confirmarse si efectivamente 'Naín', quien también es conocido con el alias del 'Menor', habría participado en dicha acción armada, por lo que se esperan las respuestas que, desde el consejo extraordinario de seguridad, surjan, teniendo en cuenta que ya fue enviado un equipo especial de la Dijín para asumir la investigación.

Es de recordar que la Defensoría del Pueblo emitió hace un mes una alerta de riesgo extremo para Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, por la disputa que hay en el territorio entre miembros del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, lo que ha generado homicidios, desplazamiento, confinamiento y reclutamiento de menores. Esta, según cifras de Indepaz, es la masacre número 53 del año que se presenta en el país.