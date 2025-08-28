Identifican a conductor de tractomula asesinado en Puerto Wilches: sicarios iban en moto

Nuevos detalles se conocieron sobre el grave hecho ocurrido en la vía que comunica a Puente Sogamoso con Puerto Wilches, donde un tractocamión cargado con cemento terminó accidentado en medio de lo que autoridades confirmaron como un ataque armado.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que la víctima es un hombre de 24 años, cuya identidad se mantiene en reserva por respeto a su familia. Según el funcionario, el joven resultó herido por disparos cuando el vehículo aún estaba en movimiento, lo que provocó que perdiera el control y se volcara.

“Fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo bóxer. El conductor quedó herido, y tras el accidente, pobladores del sector lo rescataron y lo trasladaron a un centro de salud, donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas”, indicó Hernández.

En un primer momento, se pensó que se trataba de un accidente de tránsito, pero las versiones preliminares revelan un panorama más grave: el conductor habría sido víctima de un ataque armado. Testigos señalan que el hombre recibió varios disparos mientras conducía, lo que le habría hecho perder el control del vehículo.

El hecho ha generado consternación en la región del Magdalena Medio, mientras las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables de este crimen que enciende de nuevo las alarmas de seguridad en las carreteras del departamento.

