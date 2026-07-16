Tenemos cerca de $35.000 millones de cartera de estas tres EPS: Hospital Serena de Mar

Tras anunciar la suspensión de la prestación de servicios de salud a usuarios de las EPS Coosalud, Nueva EPS y Proteger, el Hospital Serena del Mar reveló que la millonaria cartera morosa que los llevó a tomar esta medida es cercana a los 35.000 millones de pesos.

El director del hospital de alta complejidad, Rafael González, explicó que agotaron todas las instancias de dialogo con las entidades, y que la decisión busca garantizar la sostenibilidad del centro hospitalario.

“Hay una de esas EPS que hace tres meses no nos gira un peso. El monto de estas tres EPS circula alrededor de los 35.000 millones de pesos, sumadas las tres deudas, y es un impacto importante, nosotros pagamos los medicamentos, el personal de salud a tiempo, los insumos, toda la infraestructura y realmente necesitamos esa sostenibilidad porque son prestaciones de servicios que ya se han realizado, y nuestros pacientes recibieron la mejor atención posible, y esto nos implica que ponemos en riesgo la sostenibilidad para la atención de otros pacientes y sabemos que tenemos que proteger y blindar esa atención para miles de habitantes de la región Caribe que nos necesita”, sostuvo.

González, además, advirtió que el cierre de algunos hospitales en la región, y la suspensión de servicios médicos de otros, como es el caso del Nuevo Hospital de Bocagrande, viene incrementando hasta en un 300% la atención en los servicios de urgencias del Hospital Serena del Mar.



“Eso ha hecho que muchos de esos pacientes lleguen a nuestra institución. Hoy tenemos unas urgencias que, probablemente están del orden del 300% en ocupación, y eso hoy nos obliga también a ser muy eficientes con nuestros recursos. Este ha sido un esfuerzo muy grande de la operación y de los accionistas de ese hospital, mantener este hospital funcionando y haciendo los pagos. Evidentemente tenemos algunos retrasos con algunos proveedores, pero tenemos una posición gracias al respaldo de nuestros accionistas y de nuestro operador que nos permite mantenernos”, detalló el director del hospital.

Tal como lo había informado a través de un comunicado, el director del Hospital Serena del Mar confirmó que por ahora solo se atenderá las urgencias vitales de los usuarios de estas EPS.