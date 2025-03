Turismo ilegal pone en riesgo la biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta

A través de un comunicado, Parques Nacionales de Colombia denunció que cada vez más empresas turísticas, tanto locales como nacionales, están promoviendo y divulgando actividades de senderismo y deportes de aventura en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que pone en riesgo la reserva ancestral.

“El turismo en áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, no solo no está reglamentado, sino que, es restringido por una razón de peso: un acuerdo previo con los pueblos indígenas de la sierra con quienes se gestiona esta área protegida. A pesar de esto, cada vez más empresas turísticas, tanto locales como nacionales, promocionan estos lugares, aunque no están autorizados para recibir visitantes”, expresó Parques Nacionales.

Hasta el momento, las autoridades han denunciado la operación de más de 27 empresas turísticas que incumplen con la reglamentación y se encuentran impulsado la explotación ilegal de este territorio ancestral.

Desde el gremio hotelero de Asotelca Magdalena se pronunciaron sobre esta situación y pidieron acciones por parte de las autoridades.

“Expresamos nuestra preocupación ante la denuncia realizada por Parques Nacionales sobre el turismo ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta . Rechazamos cualquier actividad turística que opere al margen de la ley, ponga en riesgo los ecosistemas y afecte a las comunidades indígenas”, aseguró Junior Perdomo, director ejecutivo de Asotelca Magdalena.

Perdomo también pidió que las fuerzas vivas se unieran para aunar esfuerzo en pro de la protección de la reserva natural.

“Santa Marta es un destino de gran riqueza ambiental y cultural. Su desarrollo turístico debe estar basado en la responsabilidad, la conservación y el respeto por nuestras comunidades ancestrales. Seguiremos trabajando en articulación con las autoridades y el sector privado para fortalecer un turismo sostenible que beneficie a todos”, agregó.

La Sierra Nevada de Santa Marta, un ecosistema único en el mundo y hogar de cuatro pueblos indígenas: Kogui, Wiwa, Iku (Arhuaco) y Kankuamo, enfrenta una creciente amenaza por el turismo no regulado.