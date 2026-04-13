Uniautónoma asegura que Silvia Gette aún no ha cumplido condena por el llamado "autopréstamo"

Para el próximo viernes, en horas de la mañana, fue programada la reanudación de la audiencia en la que el representante de la Universidad Autónoma del Caribe continuará exponiendo sus alegatos contra la decisión que profirió el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla a favor del regreso de Silvia Gette a la rectoría de esta institución.

Después de 13 años, Gette está a punto de asumir nuevamente la rectoría de la Uniautónoma; sin embargo, su restitución al cargo no será posible hasta que finalice formalmente la audiencia y se expida el acta correspondiente para iniciar los trámites administrativos.

En la diligencia aún sigue interviniendo el abogado Rafael Pacheco, en representación de la universidad y quien, contrario a lo que ha sustentando el juez, insiste en que Gette aún no ha terminado de cumplir la condena que le fue impuesta por transferir un millón de dólares desde las arcas de la institución a una cuenta personal.

Según el abogado, la condena de 5 años y 3 meses de prisión no empezó a contar desde 2019, cuando se profirió una primera sentencia; sino desde 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó una nueva decisión frente al caso y estipuló esa pena de 63 meses, que seguiría vigente hasta 2027.



"El juez simplemente simplifica la estructura procesal y no explica el contexto completo. Es un error aritmético y lógico", dijo.

El abogado también sostuvo que la Uniautónoma no ha recibido la devolución del millón de dólares por parte de Gette y que ella tampoco habría pagado la multa impuesta por esta conducta, lo que también evidenciaría un incumplimiento de la condena.

Antes del abogado Pacheco también intervinieron el exrector Ramsés Vargas y el Ministerio de Educación, quienes pidieron declarar improcedente el restablecimiento del derecho de Silvia Gette a volver al cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.

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Luego, el turno será para la defensa de Gette Ponce, quien se pronunciará sobre los alegatos presentados por cada una de las partes que apelaron.