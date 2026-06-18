Veeduría detecta filtraciones de agua en nueva sala del aeropuerto en Barranquilla

Pese a que el Presidente Gustavo Petro inauguró hace unas semanas con bombos y platillos la nueva sala de llegadas nacionales del aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla, allí fueron reportadas irregularidades tras las fuertes lluvias de esta semana en la región Caribe.

Así fue confirmado por los miembros de la veeduría Ciudadana de esa terminal aérea que, tras un recorrido técnico, reportaron filtraciones de agua en el sector recién puesto en funcionamiento, así como falta de señalización, mantenimiento y hasta pisos manchados.

“Realizamos una visita de seguimiento a las obras que se que se viene ejerciendo en la sala de maletas ya está terminada, fue puesta en operación efectivamente. Nuestra recomendación general es que se hagan las operaciones, mantenimientos, aseos y la vigilancia correspondientes. Hay algunos detalles por corregir”, fueron las palabras de Nestor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y uno de los miembros de la veeduría mencionada.

Una de las problemáticas que genera más preocupación es el cumplimiento del cronograma para otras obras como las salas para el muelle internacional y la nueva zona de inmigración, cuya fecha de entrega estaba para finales de julio, pero podrían extenderse hasta diciembre del presente año.



Recordemos que las obras fueron inspeccionadas por el mismo Presidente Gustavo Petro y el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, reportando un avance cercano al 30% en el proyecto de modernización, en los últimos dos años.

Precisamente, allí se confirmó que la nueva sala de llegadas nacionales cuenta con tres bandas de maletas totalmente renovadas, aire acondicionado, un ascensor para 16 personas y una escalera eléctrica. Además, pantallas y una red contra incendios para una inversión de 34.000 millones de pesos, sumados a otros 18.000 que garantizarán la infraestructura asoportuaria.

Las obras totales de la terminal están tasadas en 54.000 millones de pesos, y pese a los retrasos que se reportaron durante años, dice la Aeronáutica Civil que está aumentando la movilización de pasajeros y garantizando la responsabilidad para con la ciudad.