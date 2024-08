Vendaval dejó sin techo a por lo menos 30 viviendas en Guacoche, Valledupar

Las fuertes lluvias registradas este fin de semana en Valledupar causaron destrozos en el casco urbano y el área rural. Intensas ráfagas de viento que acompañaron los aguaceros arrancaron los tejados de más de 30 casas en el corregimiento de Guacoche y provocaron la caída de árboles y postes en esta capital.

“Nuestra solidaridad con nuestros amigos de Guacoche, vamos a impulsar un proyecto que nos ayude entregar materiales de construcción para poder rehabilitar las viviendas y la institución educativa”, indicó Jorge Pérez, secretario de Gobierno local.

Una de las afectadas grabó con su celular cómo quedó su vivienda tras el aguacero: “Así quedó mi casita después del tornado, se me voló todo el techo, en la pieza también y se me mojaron los colchones, se me dañaron la nevera el televisor, la ropa, todas las cosas; en el patio donde hago mis actividades de la comunidad también se dañó todo”, se le escucha narrar.

En el casco urbano de Valledupar, no se reportaron viviendas afectadas, pero sí bloqueos en algunas calles por caídas de árboles y postes.

Además, en videos que circularon por las redes sociales, se aprecia la intensidad de las lluvias en distintos sectores de la capital del Cesar y habitantes corriendo para salvaguardarse de las fuertes brisas.