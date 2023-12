"Vendré a mostrarle a Colombia cómo se hace patria sin hablar tanto": Alejandro Char

Cientos de personas se dieron cita este viernes en el barrio Rebolo de Barranquilla y presenciaron la ceremonia de posesión del alcalde electo Alejandro Char, para escuchar de primera mano los proyectos que se vienen para la ciudad.

Inmediatamente después de entonar los himnos, hacer el juramento y firmar el acta de posesión que le entregó el notario séptimo de Barranquilla, el nuevo mandatario hizo su primer anuncio para este sector del suroriente de Barranquilla, donde construirá un parque lineal sobre el canal del arroyo Rebolo, con zonas verdes y de recreación.

Promesas de Alejandro Char para Barranquilla

"Estoy muy feliz y muy contento por esta tercera ocasión en la que me han traído acá. Yo creo que en los primeros días de enero vendré con Eduardo (Verano) a mostrarle a Colombia entera cómo se hace patria sin hablar tanto", expresó Char, y agregó que le seguirá apostando a obras de infraestructura, pese a toda crítica.

"Algunos me dicen 'el alcalde del pavimento', pero yo les digo: 'bueno, anda a vivir sin pavimento para ver cómo vas a vivir' (...) Y cada vez que un barranquillero pisa un hueco en la calle, me mienta la madre, pero en los primeros 90 días no quedará un solo hueco en las vías", prometió.

Alejandro Char ya hizo su juramento y firmó ante el notario séptimo de Barranquilla como alcalde de la capital del Atlántico para el periodo 2024-2027. #VocesySonidos pic.twitter.com/QEPuucjF3o — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 29, 2023

Char anunció, además, que invertirá 1 billón de pesos en el mejoramiento de 40.000 viviendas, pues destinará 25 millones de pesos para cada casa: "Porque hay que cambiarles hasta las viejas neveras y mejorar la parte eléctrica", dijo.

El alcalde electo también anunció que, tras un acuerdo con el gobernador electo del Atlántico Eduardo Verano, se encargará de administrar los recursos y manejar la seguridad, no solo de Barranquilla, sino del área metropolitana.

Alejandro Char afirma que, tras un acuerdo con el gobernador electo del Atlántico Eduardo Verano, se encargará de administrar los recursos y manejar la seguridad, no solo de Barranquilla, sino del área metropolitana. #VocesySonidos pic.twitter.com/3neN8TU25H — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 29, 2023

"Los bandidos que vayan cogiendo para Paraguachón. Aquí les vamos a dar candela. No puede ser lo que está pasando: empresas pequeñas, emprendimientos nuevos y al día siguiente que abren las puertas les llega la llamada de la extorsión... La extorsión no puede llegar a Barranquilla y tenemos que desaparecerla de una vez", expresó.

Aseguró que van a comprar un software con el que se sabe de inmediato desde dónde están llamando: "Van a tener que tirarlo al puente Pumarejo, pero a un metro de distancia sabemos dónde está ubicado", advirtió.

Vale anotar que días antes la Policía reforzó labores de patrullaje como estrategia de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad de los asistentes al masivo evento en Rebolo, donde se ordenó el cierre de vías y acompañamiento de las autoridades vía terrestre y aérea con diferentes sobrevuelos.

