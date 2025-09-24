Víctimas de licor adulterado en Barranquilla compraron la botella a 2.000 pesos

En un recorrido por las calles de ‘El Boliche’, donde se dio la mortal ingesta, la Policía halló el lugar donde fabricaban y comercializaban el conocido ‘Cococho’, que, por ahora, deja a siete personas muertas y otras siete gravemente heridas.

En este improvisado alambique era donde muchos, en su mayoría habitantes de calle, compraban a muy bajo costo esta peligrosa bebida, la cual rinden con alcohol de madera, pese a que no es apto para el consumo humano.

Así lo informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien precisó que “la primera persona que falleció en este caso fue justamente la que preparó y distribuyó el licor”.

“Logramos llegar al lugar, un sitio en condiciones lamentables de salubridad y donde encontramos dos pimpinas y restos de botellas de plástico donde se expendía el licor. Lo que nos informan es que, por botella, pagaban 2.000 pesos. Fue así como varias personas del sector, incluyendo habitantes de calle, llegaron al sitio a comprar el licor, lo ingirieron y, producto de esta ingesta, fueron intoxicados”, dijo el oficial.

El general Urrego agregó que todas las patrullas fueron alertadas de esta situación, de modo que todo el personal de la Policía que se encuentra en la calle está haciendo un barrido para poder determinar si algunos siguen consumiendo este licor y evitar que incremente el número de personas fallecidas.

Indicó que este año la Policía Metropolitana ha realizado tres operaciones contra alambiques ilegales en Barranquilla y la mayoría de ellos fueron ubicados en el barrio Las Nieves y desmantelados previos a los eventos de Carnaval. De esta manera, 14 personas han sido capturadas este 2025 por la distribución de licor adulterado.

