Víctimas de triple homicidio en fiestas de Morales, Bolívar, son de una misma familia

En Morales, sur de Bolívar, crece la consternación y zozobra por el asesinato durante la madrugada del domingo 21 de enero de tres personas , entre ellos, un menor de 15 años, en medio de un concierto de las fiestas patronales que se celebraban este fin de semana.

Las víctimas, Brayan David Villafañe, de 15 años; Yesid Beleño Torres, de 22, y Bridys Vanina Orozco Muñoz, de 29 años, fueron atacadas a disparos en un atentando que, al parecer, iba dirigido en contra de una de las víctimas. En el ataque también resultó herido otro menor de 17 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera de las lesiones.

Las autoridades municipales y departamentales ofrecieron hasta 20 de millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables.

Publicidad

“ Los hechos ocurridos en el municipio de Morales indican que era un homicidio selectivo contra una persona. El día de ayer (domingo) convocamos un consejo extraordinario de seguridad con presencia de todas las autoridades y se tomaron varias medidas, la primera es que ofrecimos una recompensa para identificar a los responsables de este hecho”, explicó el secretario del interior de Bolívar, Javier Doria.

El alcalde de esa población, Exequiel Salcedo, confirmó que todas las víctimas de este hecho de sangre son miembros de una misma familia, y que fue decretado toque de queda y ley seca hasta este martes 23 de enero.

“Lamentamos y nos solidarizamos con las familias de estas personas. estos eran miembros de una misma familia. Suspendemos las fiestas patronales a partir de hoy (domingo) y todos actos culturales, religiosos, se suspenden”, señaló.

Publicidad

El toque de queda entró en vigencia desde las 7:00 de la noche del domingo 21 y se extiende hasta las 7:00 de la mañana de este martes 23 de enero. Además, fue decretado día de luto en el municipio durante este lunes.

“Estos hechos no se pueden volver a presentar, aquí no puede haber espacio para los violentos. apoyamos los proceso de paz con toda la fuerza y rechazamos la violencia. esta administración municipal está comprometida con proteger la vida de las personas y no vamos a descansar hasta que no demos con el parado de estos violentos”, sostuvo el mandatario.