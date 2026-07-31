Vientos en el Caribe superan los 50 km/h y provocan olas de más de 4 metros en el mar

Hasta este sábado, las condiciones en el mar Caribe colombiano se verán influenciadas por varios fenómenos, entre ellos, el tránsito de una onda tropical que favorecerá un incremento en la intensidad de los vientos alisios y del oleaje.

La advertencia la hace la Dirección General Marítima, la cual detalla que las condiciones más fuertes se están experimentando en alta mar, donde las ráfagas de viento oscilan entre los 42 y 51 km/h, provocando olas de entre 3,6 y 4,8 metros de altura, lo que exige extremar medidas de seguridad a quienes tengan planes de navegación este fin de semana.

En las zonas costeras, donde se desarrollan actividades marítimas de sol y playa y deportes náuticos, las condiciones también exigen cuidado. Por ejemplo, en Barranquilla, los vientos alcanzan velocidades de hasta 43 km/h y las olas en el mar alcanzan hasta los 2 metros.

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La situación es similar para el archipiélago de San Andrés, así lo explicó el teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe.

"En el sector insular, en el sur de la isla de San Andrés y en las islas cayos del norte, se espera una altura de la ola que podría llegar hasta los 2.5 m y velocidades del viento que podrían llegar hasta los 40 kilómetros. Por lo anterior, se recomienda estar atentos a las condiciones de mar y y seguir las instrucciones de las diferentes capitanías de puerto y así como extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas y recreativas", indicó Fernández.

La recomendación va en general para el gremio marítimo, los pescadores, operadores de embarcaciones menores como lanchas, turistas y comunidad que está en las zonas costeras de Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira.

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Para los departamentos de Sucre y Córdoba, aunque se esperan condiciones menos fuertes al no tener la influencia directa de estos eventos adversos, se estiman vientos de entre 10 y 27 km/h y alturas de ola no superior a 1,5 metros.