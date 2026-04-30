Así operará el plan éxodo y retorno entre Bogotá y Cundinamarca por festivo del Día del Trabajo

Con el inicio del puente festivo del Día del Trabajo este viernes 1 de mayo, las autoridades de Cundinamarca activaron un plan especial de éxodo y retorno para garantizar la movilidad en los principales corredores de entrada y salida de Bogotá. Además, la medida pone especial atención en el corredor Mosquera–Girardot, afectado recientemente por las lluvias y derrumbes.

De acuerdo con información de la Gobernación del departamento, se estima que más de 1,8 millones de vehículos se movilicen durante este fin de semana, de los cuales alrededor de 115 mil transitarán por el corredor Mosquera–Girardot, uno de los más críticos.

Tras los cierres preventivos, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció la reapertura de la vía a La Mesa, luego de la intervención del corredor en la que participaron más de 100 personas para atender los deslizamientos.

Aunque ya hay paso habilitado en ambos sentidos desde las 8:00 a. m., las autoridades advierten que se mantiene una condición especial en puntos como el km 96 (Chantilly) y el km 74 (Pantanos), donde hay control de tráfico, maquinaria en vía y monitoreo constante.



Según la Secretaría de Movilidad, más de 4.000 vehículos ya se han movilizado por este corredor, mientras entidades como el ICCU, la concesión Devisab, la Policía de Tránsito, Bomberos y Gestión del Riesgo continúan en terreno supervisando la operación.



Así será el plan de éxodo y retorno

Las autoridades definieron una serie de medidas para manejar el alto flujo vehicular durante el puente festivo:

Activan plan éxodo y retorno con despliegue operativo en los principales corredores. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Corredor La Mesa

Plan éxodo:



Implementación de pare y siga entre La Mesa (K66+300) y La Vara los días jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo de 2026.

Plan retorno:



Reversible continuo desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000).

desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000). Fecha: domingo 3 de mayo de 2026

domingo 3 de mayo de 2026 Horario: 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Corredor Soacha

Plan retorno:



Reversible continuo desde la intersección Avenida Canoas hasta la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo – Soacha.

desde la intersección Avenida Canoas hasta la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo – Soacha. Fecha: domingo 3 de mayo de 2026

domingo 3 de mayo de 2026 Horario: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

4:00 p. m. a 8:00 p. m. Con acompañamiento permanente de agentes de tránsito.

Restricciones de carga

Para vehículos de 3,4 toneladas o más:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha



Jueves 30 de abril: 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

Viernes 1 de mayo: 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Domingo 3 de mayo: 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao



Viernes 1 de mayo: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Domingo 3 de mayo: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Movilidad en Bogotá. Foto: imagen de archivo, @SectorMovilidad.

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Pico y placa regional

Aplicará el domingo 3 de mayo en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:



Placas pares: 12:00 m. a 4:00 p. m.

Placas impares: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, recordando que durante este mismo puente en 2025 se registraron cuatro personas fallecidas y 27 lesionadas, en su mayoría motociclistas.

