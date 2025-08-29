Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo: "Devastador"

El Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde estudiaba Valeria Afanador, se pronunció oficialmente después de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña de 10 años en zona rural de Cajicá, Cundinamarca.

En un comunicado difundido este viernes 29 de agosto, el colegio expresó su profundo dolor y aseguró que este episodio constituye “el momento más doloroso en la historia de la institución”.

“Hoy nuestro corazón está herido. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional”, señaló la institución educativa.

El cuerpo de la menor fue encontrado cerca al río Frío.

El mensaje agrega que la ausencia de Valeria deja “un vacío imposible de llenar” y que su muerte enluta a toda la comunidad escolar. Asimismo, manifiesta un mensaje de cercanía hacia la familia Afanador, al asegurar que su dolor también lo comparte el colegio.

“Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”, se lee en el documento.

En medio de la conmoción por la confirmación de la muerte de la menor, la institución reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y de acompañar el proceso de búsqueda de la verdad, luego de los cuestionamientos que han surgido sobre la manera en que se adelantaron las primeras horas tras la desaparición.

“Reiteramos nuestra disposición absoluta para estar presentes en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad”, puntualiza el comunicado.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de fe, citando un pasaje del Salmo 34:18: “Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido”. Según el colegio, este llamado espiritual busca dar fortaleza a quienes hoy se sienten abatidos por la noticia.

La declaración del Gimnasio Campestre Los Laureles se conoce en medio del luto que embarga a Cajicá y a todo el país, y tras las exigencias de la familia Afanador y de su abogado para que la muerte de la menor no quede en la impunidad.