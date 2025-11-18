Creciente de un río se llevó un carro en Silvania, Cundinamarca: un muerto y tres desaparecidos

Una creciente súbita en la quebrada Yayata, provocada por las fuertes lluvias registradas en la provincia del Sumapaz, dejó una persona muerta y tres desaparecidas en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda y evacuación en varios puntos de la zona rural y urbana tras el aumento repentino del caudal en dos afluentes.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que las precipitaciones generaron emergencias simultáneas en Silvania y Tibacuy.

"Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la tarde y noche de ayer, principalmente en la provincia del Sumapaz, se reporta emergencia en el municipio de Silvania y Tibacuy. En Silvania se presentó una creciente súbita en la quebrada Yayata y en la vereda El Hato, lo que generó afectaciones y la desaparición de varias personas”, dijo el delegado de bomberos.

Viviendas afectadas y vehículo arrastrado por la corriente

La primera emergencia se registró en el barrio La Esperanza, donde cinco viviendas resultaron afectadas por la entrada de agua y lodo. Las autoridades indicaron que no hubo personas lesionadas ni desaparecidas en ese sector, aunque las familias reportaron pérdidas materiales y daños estructurales.



La segunda creciente súbita ocurrió en la vereda El Hato. Allí, un vehículo en el que se movilizaban cinco personas fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Una mujer logró salir del automóvil y llegar hasta un punto seguro por sus propios medios; luego fue trasladada al hospital del municipio, donde recibe valoración médica.

Los otros cuatro ocupantes fueron arrastrados aguas abajo por la quebrada. Durante las labores iniciales de búsqueda, equipos de emergencia recuperaron el cuerpo sin vida de Segundo Villota, un adulto mayor. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de las tres personas aún desaparecidas:

Ana Lucía Villota Escandón

Teresa Escandón

Manuela Sofía Villota Escandón

Operativo de búsqueda y activación del Puesto de Mando Unificado

Para coordinar la respuesta, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio. Participan en la operación:

Publicidad

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Silvania

Bomberos de Fusagasugá

Bomberos de Cachipay

Subestación de Bomberos de Tibacuy

Alcaldía de Silvania

Comité Municipal de Gestión del Riesgo

Unidades de la Cruz Roja Colombiana

Las labores nocturnas fueron suspendidas por las condiciones de riesgo y se retomarán a primera hora de la mañana. Los organismos de socorro continúan realizando recorridos por los cauces, zonas rurales y puntos críticos donde se presume pudo llegar la corriente. Las autoridades departamentales señalaron que esta es información en desarrollo y que se emitirán nuevos comunicados a medida que avancen las operaciones de búsqueda y rescate.