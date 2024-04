Denuncian que exalcalde de Soacha habría destinado plata pública a campaña de candidato a Alcaldía

Es una denuncia que relaciona un documento, puntualmente una factura electrónica, en la que como comprador figura el municipio de Soacha, un documento fechado el pasado 28 de octubre de 2023, un día antes de las elecciones de mandatarios locales en las que se eligieron alcaldes y gobernadores.

En el objeto de esta factura aparece el concepto de “alquiler de logística, sillas y tarimas para la campaña de Dany Caicedo”, entonces candidato a la alcaldía y quien por el estatuto de oposición ahora es concejal, por un valor de $20 millones, lo que evidenciaría el uso de recursos públicos por parte de la administración de Juan Carlos Saldarriaga para hacerle campaña a este candidato.

Sin embargo, una vez se encontró esta factura, se procedió a verificar en la página de la Dian, si la factura se encuentra vigente y allí se pudo confirmar que la factura electrónica había sido emitida; sin embargo, fue anulada el 31 de octubre de 2023.

La misma persona que creó la factura fue un hombre, identificado como David Prieto, quien fue además contratado por el municipio de Soacha para la prestación de servicios en distintos eventos. Primero con un contrato por $64.020.000 y con una adición de $30.000.000 para un total de $94.020.000, pero en la justificación de la adición nunca se indicó cuáles actividades adicionales se contrataron.

En el informe de actividades también se logra ver que no existe evidencia de la realización de las actividades por las cuales se emitió el contrato. “En la carpeta física no existe documentación sobre la ejecución contractual. En los estudios previos se habla de las audiciones sobre Gospel; sin embargo, no existe ninguna actividad ejecutada por el contratista sobre tales audiciones. En el Secop II en ambiente de acceso público, no se encuentra publicada la Adición 1 del contrato referido”.

Blu Radio consultó al exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, sobre el uso de recursos públicos para la campaña a la alcaldía de Dany Caicedo; sin embargo, según el exmandatario, no tiene conocimiento de dicho movimiento de recursos y que, además, no tiene coherencia alguna. “Es imposible que eso pasara”, mencionó.

También se consultó a la ahora concejal Dany Caicedo sobre el presunto uso de recursos públicos para su campaña a la Alcaldía de Soacha en 2023 y, según indicó, desconoce el tema; sin embargo, había escuchado algo sobre el tema. “No he visto, ni me ha llegado ninguna prueba en la que yo pueda determinar que la Alcaldía le pagó a alguien por mi campaña”, indicó el concejal de Soacha.