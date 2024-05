Dueños de polvorería El Vaquero no descartan manos criminales detrás de explosión en Soacha

“Ha sido un día gris”, dijo el presidente de la fábrica de pirotécnicos El Vaquero, Carlos Carvajal, ubicada en Soacha, Cundinamarca. Esto, luego de la explosión en el lugar que dejó más de 30 heridos y una persona muerta en la tarde de este miércoles. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, reveló que, aunque se están investigando las causas de la tragedia, no descartan manos criminales detrás del incendio que, además, dejó 540 casas afectadas por el impacto.

Sobre las varias hipótesis que manejan las autoridades, indicó que una habla de que “había un sol radiante, se generó una chispa y hubo un fogonazo que alcanzó a entrar a una de las bodegas donde se almacena producto terminado”. Al respecto, dijo que espera que esta posible causa “sea la más acertada” y no que hay sido algo provocado.

“Pero eso no me cuadra mucho porque en los meses de enero, febrero y marzo, que hubo esta oleada de calor, esto no se presentó y hay algunas personas que dicen que pudo ser algo mal intencionado; no lo puedo asegurar (…) No lo descartamos. En ese momento estamos enfocándonos en las familias afectadas de nuestros empleados y colaboradores y, estar al tanto de que puedan salir delante de esta situación”, enfatizó Carvajal.



En ese sentido, señaló que tienen que seguir con las investigaciones, revisar cámaras de seguridad y del sector y, revisar dónde estaban los trabajadores en ese momento, si estaban cada uno “en sus puestos de trabajo”. Por eso, recalcó que, por ahora, no pueden entrar en ese proceso hasta que, primero, no acudan y solucionen la emergencia en su totalidad.

Asimismo, Carvajal aclaró que tampoco descartan que fuera provocado por el los rayos del sol, pues es una de las probabilidades que se investiga. Sin embargo, añadió, algunos colaboradores han insinuado que no fue por eso y hay que “prestarle atención” a eso.

Carvajal precisó que los productos que elaboran en la fábrica son certificados y bajo las leyes e insistió en que tenían todos los protocolos y garantías de seguridad para poder operar, como lo venían haciendo ya hace 70 años, 30 en Soacha.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: