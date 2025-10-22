Encuentran babilla en Soacha: vecinos quedaron sorprendidos por su tamaño

Los residentes del barrio León XIII, en el municipio de Soacha, vivieron una insólita sorpresa al encontrar una babilla dentro de una vivienda. El hallazgo generó preocupación entre los vecinos, que no sabían cómo reaccionar ante la presencia del reptil. Tras el aviso a las autoridades, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) acudió al lugar para atender la emergencia.

El animal fue trasladado a un centro especializado, donde será sometido a una valoración veterinaria para verificar su estado de salud. El hecho despertó inquietud entre los ciudadanos, pues reaviva la discusión sobre la presencia de fauna silvestre en entornos urbanos y el impacto que esto tiene en la seguridad y el equilibrio ambiental.



Babilla hallada en Soacha: esto se sabe del operativo

La aparición del reptil en una zona residencial dejó en alerta a los habitantes de León XIII. Según algunos vecinos, la babilla de tamaño mediano se encontraba en el patio de una vivienda, aunque no atacó a nadie. Ante la situación, los residentes llamaron a la CAR, que junto a la Policía Ambiental adelantó el procedimiento de captura de manera segura.

Los expertos explicaron que la babilla pertenece al grupo de los caimanes y suele habitar en zonas con ríos, lagunas y humedales. Su dieta está compuesta por peces, aves pequeñas y otros animales de agua dulce. Aunque no es una especie que ataque de manera habitual a las personas, puede mostrarse agresiva si se siente amenazada, por lo que se recomienda no intentar manipularla.

La CAR insistió en la importancia de no acercarse ni alimentar a estos animales cuando aparecen en zonas pobladas. La principal recomendación es mantener la distancia y reportar el hallazgo a las autoridades ambientales.



🚨 ¡Atención!



Una babilla fue rescatada en una vivienda del barrio León XIII, en Soacha. Está en buen estado y será valorada antes de su liberación.



La fauna silvestre merece vivir en su ecosistema. Evita su tenencia y comercialización. pic.twitter.com/7r1UniS3EL — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) October 20, 2025

Multas por tener fauna silvestre en casa

El caso también encendió las alarmas sobre la tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas, una práctica que aún persiste en varios municipios de Cundinamarca. La CAR advirtió que sacar estas especies de su entorno natural altera los ecosistemas y puede causarles la muerte.

En los últimos cinco años, la entidad ha tramitado 46 procesos sancionatorios por captura, transporte o comercialización de fauna silvestre. Las multas oscilan entre $400.000 y $5 millones, según la gravedad del caso. Además, la Ley 2111 de 2021 establece penas de hasta 11 años de prisión para quienes cometan delitos contra la fauna.

La autoridad ambiental reiteró que ninguna especie silvestre debe permanecer dentro de viviendas o jaulas. Su presencia en humedales y zonas naturales es esencial para el equilibrio ecológico. Por ello, invitó a la ciudadanía a denunciar casos de tenencia o tráfico ilegal a la línea 316 524 4031.