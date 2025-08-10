Estas son las rutas que debe tomar para evitar trancones en Soacha tras la reducción de carriles

Lo que los soachunos temían, finalmente sucedió. Ante el anuncio del avance de las obras de TransMilenio en el municipio de Soacha, muchos ciudadanos manifestaron su preocupación por el cierre parcial o la reducción de los carriles de la Autopista Sur.

Recientemente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que la fase II y III de TransMilenio en Soacha ya alcanzan un 59,5% de ejecución, lo que acerca la meta de completar la obra para el año 2026. Una noticia que ilusiona a miles de personas que se movilizan diariamente entre el municipio y la capital del país.



Le reducen la vía a Soacha

Ese temor ciudadano se hizo realidad, pues el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó que las obras de TransMilenio entraron en sus fases II y III, afectando directamente la Autopista Sur.

“A partir de este mes, y casi durante un año, reduciremos la Autopista Sur de tres a dos carriles, lo que generará afectaciones en materia de movilidad. Era una decisión que teníamos que tomar: terminar las obras de manera urgente, pronta y acelerada, y lograr la rápida puesta en funcionamiento del Portal El Vínculo y las estaciones que nos conectan con Bogotá”, explicó el alcalde.

Alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico Foto: BluRadio

El mandatario municipal precisó que las zonas más afectadas por esta medida serán Maiporé, Moteles, Compartir y El Altico. Por ello, recomendó a los viajeros evitar estos sectores para ingresar a Bogotá y buscar rutas alternas para evitar contratiempos.



¿Cuáles son las rutas alternas para llegar a Bogotá?

Debido a que la reducción de la Autopista Sur de tres a dos carriles se mantendrá por casi un año, la administración local recomendó tomar vías alternas para disminuir los trancones. Entre ellas:

La vía por Mondoñedo.

El corredor Bogotá–Girardot por La Mesa, especialmente en plan éxodo o retorno durante fines de semana y puentes festivos.

Estas alternativas buscan amortiguar las afectaciones en movilidad mientras se ejecutan las obras.



Las obras también incluyen un sistema de recolección de aguas lluvias

La Alcaldía de Soacha informó que el proyecto de TransMilenio también contempla la construcción de un colector de aguas lluvias para enfrentar los problemas de inundaciones que sufre el municipio. Esta intervención requerirá maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita la capacidad de la autopista.

“No se trata solo de una obra de movilidad: también representa una solución integral y eficiente de alcantarillado pluvial que requiere la ciudad”, destacó el gobernador Jorge Emilio Rey.